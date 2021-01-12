«لاس فيغاس» للإلكترونيات افتراضي

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

انطلق معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، أشهر ملتقى سنوي للمنتجات الإلكترونية الموجهة للعامة وشركات التكنولوجيا الناشئة، أمس بنسخة افتراضية بالكامل.

ودشنت مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، وشركة «هاي سنس» الصينية، و«بوش» الألمانية فعاليات المعرض عبر مؤتمرات صحفية استعرضت خلالها منتجاتها من الأجهزة المنزلية، حيث خصص المنظمون اليوم الأول من الحدث للصحافة، فيما يمكن للجمهور اعتباراً من اليوم النقر على المنصات الافتراضية، لمشاهدة مقاطع فيديو للمنتجات والمشاركة في منتديات المحادثة. وبسبب «كوفيد- 19»، يواجه المعرض تحدياً كبيراً للحفاظ على مكانته، من دون منصات العرض والمطاعم.