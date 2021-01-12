أوشحة «هيرمس».. معرض ينبض بالحسّ الإبداعي

أبوظبي (الاتحاد)

توجه «هيرمس» (Hermès)، خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير 2021، دعوة للانغماس في عالم من الحرير في كونكريت، وهي مساحة متعددة الاستخدامات تقع في قلب السركال أفنيو في دبي، حيث يتعرف الزوار في هذا المعرض النابض بالحياة، إلى الحسّ الإبداعي للدار في احتفال مُشرق بالتصميم بأشكاله كافة.

صيغة جديدة

نادي عشاق أوشحة هيرمس، هو منصة تفاعلية يشغل وشاح Hermès موقع الصدارة فيها، وتقدم ورش العمل المسلية والودية فرصة لقاء الفنانين والتحدث معهم، سواء كانوا من الشركاء المخضرمين للدار، أو من أصحاب المواهب الجديدة من كل أنحاء العالم والثقافات المتنوعة.

وبصفته مساحة للاكتشافات والتجارب الجديدة، يلقي نادي عشاق أوشحة «هيرمس» الضوء من منظور غير تقليدي، على الأيدي الماهرة التي تنسج مجموعات الحرير للرجال والنساء على حد سواء، لتقدم مساحة من الخيال والحرية ومزيجاً فريداً من التصاميم بأناقة وخفة.

وبعد الجولة العالمية التي مرّت على نيويورك وميلانو وباريس وسنغافورة، يحط نادي عشاق أوشحة هيرمس رحاله في دبي بصيغة جديدة، ويأخذ زواره في جولة احتفالية وسريعة وحافلة بالمفاجآت تقوم على مبدأ المشاركة.

موقع الصدارة

واصلت أوشحة (Hermès) تطورها مع المواسم منذ أن أبصرت النور عام 1937، وشغل الإبداع والدراية الاستثنائية موقع الصدارة في الفلسفة الخاصة بمجموعات الحرير لدى الدار من خلال تعددية التصاميم والفنانين وتقنيات الدمغ والتنسيقات، من المؤلفات الديناميكية إلى الأنماط السردية، ومن الشخصيات الخيالية إلى الرسومات التجريدية، حيث تبرز جاذبية الوشاح بتجددها الدائم من خلال التصاميم المختلفة التي ابتدعتها مخيلة فناني الدار تحت الإشراف الفني لـ Pierre-Alexis Dumas.

وقد صاغ هؤلاء الرسوم والصور بلغة الحرير التي لطالما أثرت عالم (Hermès) السردي، وصبوا إبداعهم اللامتناهي على الأوشحة المصنوعة من النسيج أو الكاشمير بألوانها الباهتة أو التقليدية، أو بالألوان المتعددة أو المزدوجة، بالإضافة إلى التصاميم ذات الجانب الواحد أو الجانبين المخصصة للرجال والنساء على حد سواء، وتحتفي الدار بحرفييها ومصمميها من خلال الحرير وهذا الحوار الفريد بين الفن والدراية.

آلة رسم عملاقة

تم تقسيم «كونكريت» إلى مناطق عدة تمثل التعابير المتنوعة للغة الأوشحة، في Studio Carré، يمكن للزوار أن يلتقوا بالفنانين ويشاهدوهم، بينما يستعرضون مواهبهم الفنية، يمكنكم هنا أن تشاهدوا عملية التحول التي يشهدها الوشاح على يد المصمم Gianpaolo Pagni وتراقبوا Octave Marsal وThéo de Gueltzl بينما يعملان على آلة الرسم العملاقة، في Studio Carré، تلتقون أيضاً بـ Cyrille Diatkine ورسوم Sketchomaton، وتكتشفون الكون الفني لـ Daiske Nomura، أما في Carré Cube، فندعوكم للانغماس في عالم Ugo Bienvenu الافتراضي.

ذكريات عزيزة

تخبر أوشحة Carré قصصاً كثيرة في جناح Carré Stories بصفتها أغراضاً ذات قيمة عاطفية كبيرة تحمل ذكريات عزيزة في Carré Knot، يمكن لمحبي الأوشحة وللفضوليين أيضاً أن يتعلموا فن نسج الأوشحة بفضل العروض التعليمية، كما يمكن مشاهدة المتزلجين الذين يحملون علم الرجال الحريري على مدرجات Carré Park.

وفي Carré Café، يمكنكم أن تأخذوا قسطاً من الراحة على أنغام الموسيقى الحية وتشاركوا في مناقشات حول موضوع التصميم، بينما يدعو Carré OK الزوار لتأدية الأغاني المشهورة، ويساعد Carré Click على التقاط اللحظات الجميلة لتبقى معنا إلى الأبد. وأخيراً، يقدم متجر CarréMania المؤقت تشكيلة واسعة من الأوشحة للنساء والرجال، بما في ذلك عدد من الإصدارات المحدودة التي تزدان بألوان الفعالية.