مي عمر.. «تحت تهديد السلاح»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضمت مي عمر إلى أسرة فيلم «تحت تهديد السلاح» الذي يبدأ تصويره قريباً ليعرض في موسم أجازة نصف العام، وتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب منذ شاركت عام 2017 في فيلم «تصبح على خير».

ويشاركها في البطولة، حسن الرداد وفتحي عبدالوهاب وريهام عبدالغفور وبيومي فؤاد وأحمد بدير، ومن إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعرض بطل العمل، لأزمة كبيرة تقلب حياته رأساً على عقب، وتتمحور حول جريمة قتل يتهم فيها ظلماً.

من ناحية أخرى انتهت مي عمر من تصوير دورها في مسلسل «لؤلؤ» أمام أحمد زاهر ونرمين الفقي ونجلاء بدر وهيدي كرم، وإخراج محمد عبدالسلام، كما تستعد لتصوير دورها في مسلسل «نسل الأغراب» أمام أحمد السقا وأمير كرارة.