عمرو سعد.. مع «ملوك الجدعنة»

محمد قناوي (القاهرة)

وصل عمرو سعد للعاصمة اللبنانية بيروت لبدء تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز.

وقال عمرو إن المسلسل ينتمي إلى الدراما الشعبية، وتدور أحداثه حول شخصين يعملان في التجارة تربطهما صداقة قوية يواجهان صعاباً ومشكلات كبيرة.

وكشف سعد عن قيامه بشراء حقوق رواية «أولاد حارتنا» للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ من ورثته، وقال إنها جزء من مشروع يضم أكثر من عمل فني من روايات محفوظ وبعض القصص القصيرة.

ويتم عرض الفيلم على إحدى المنصات العالمية، وجاري الاتفاق مع أحد كتاب السيناريو لتحويل الرواية لعمل لفني، ضمن مشروع قد يستغرق عامين.