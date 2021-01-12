فرنسا تعدم مئات آلاف الدواجن بسبب إنفلونزا الطيور

قالت وزارة الزراعة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أعدمت نحو 700 ألف من الدواجن، معظمها من البط حتى اليوم بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 197 بؤرة تفشٍ لفيروس إنفلونزا الطيور (اتش 5 ان 8) حتى منتصف أمس الاثنين، وخاصة في جنوب غرب البلاد، حيث تكثر مزارع تربية البط.

وأوضحت الوزارة أن المزارع التي اكتشف فيها الفيروس يتم إخلاؤها في نطاق 5 كيلومترات بسبب الطبيعة "شديدة العدوى" للفيروس. كما يتم تقييد الحركة في نطاق 20 كيلومتراً.

وبدأ تفشي فيروس إنفلونزا الطيور بين الدواجن في فرنسا أواخر العام الماضي، ويكافح عدد من الدول الأوروبية الأخرى حالات إنفلونزا الطيور.