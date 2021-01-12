الشريف: «كوفيد-25».. في 15 حلقة فقط

قررت أسرة مسلسل «كوفيد-25»، بطولة يوسف الشريف، تقديمه في 15 حلقة فقط بدلاً من 30، لضيق الوقت المتبقي على شهر رمضان، والحاجة إلى فترة أطول لتصوير المشاهد الخارجية.

وبدأ الشريف تصوير العمل الذي تكتبه زوجته إنجي علاء، ويشارك في بطولته آيتن عامر وعمرو عبدالجليل وأحمد صلاح حسني ومي سليم وأمير صلاح ومحمد عادل، وإخراج أحمد نادر جلال.

ونفت المؤلفة أن يكون «كوفيد-25» بمثابة جزء ثانٍ من مسلسل «النهاية» الذي لعب بطولته الشريف في رمضان الماضي، وأشارت إلى أن أحداثه من وحي خيالها، وتدور حول انتهاء فيروس «كورونا» وعودته من جديد في عام 2025، ولكن بشكل متطور يجعله يتحكم في إرادة وتصرفات المصاب بشكل كامل وممنهج.