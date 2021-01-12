هالة فاخر.. «شبح» في «عودة الأب الضال»

محمد قناوي (القاهرة) - تجسد هالة فاخر شخصية «متوفاة» في مسلسل «عودة الأب الضال»، وتقدم دور سيدة تظهر لزوجها في صورة شبح من خلال صورة لها في إطار وتطارده، ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

وقالت هالة: أعشق هذه النوعية من الأدوار فأنا كوميديانة في المقام الأول، والسيناريو رائع، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وإخراج أحمد عبدالعال.

كما تشارك هالة في السباق الرمضاني المقبل، من خلال الظهور كضيف شرف في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا.

وتستعد حالياً لتصوير الجزء الثالث من سيت كوم «بيت العيلة»، مع شيرين، هنا شيحة، أيضاً تنتظر عرض فيلم «قبل الأربعين»، مع داليا مصطفى وبسمة ومحمد علي رزق، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه في إطار الرعب حول الجن والقرين.



