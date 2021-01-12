محمد صلاح نجم منتخب مصر يتبرع لقريته في مواجهة كورونا

تبرع محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بأسطوانات أكسجين وسيارة إسعاف لأبناء قريته في محافظة الغربية بمصر لمساعدتهم على علاج مرضى كوفيد- 19.

وأُصيب صلاح (28 عاماً) نفسه بفيروس كورونا في نوفمبر.

وقال حسن بكر رئيس مؤسسة محمد صلاح الخيرية في قرية "نجريج"، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، إنه تم "عمل تنك أكسجين داخل مستشفى بسيون المركزي، لكن منذ سنوات وليس حديثاً. هو كان قبل كورونا ولكن استفدنا منه في فترة كورونا. المؤسسة طبعاً كلها من دخل محمد صلاح وهو الذي يتبرع بالمبالغ كاملة من دون تدخل أي أفراد أو رجال أعمال".

ويقوم بكر بتوصيل أسطوانات الأكسجين إلى منازل المرضى مباشرة.

وقال "عندنا 14 أنبوبة أكسجين داخل مؤسسة محمد صلاح الخيرية، تفيد أهل القرية داخلياً والقرى المجاورة. طبعاً، أسلم الأنبوبة مملوءة وأستلمها بعد ما تفضى من الحالة".

وأضاف بكر "عندي وحدة إسعاف بناها الكابتن محمد صلاح اشتغلت في يوليو 2020 وافتتحها السيد محافظ الغربية، نفعت أيضاً في فترة كورونا، تنقل حالات كورونا لمستشفى العزل".

وتقول المؤسسة إن صلاح يحتفظ بصلة وثيقة بالقرية الصغيرة التي نشأ فيها وتقع على بعد نحو 130 كيلومتراً شمالي القاهرة، ويتبرع بنحو 64 ألف دولار سنوياً لمؤسسته الخيرية.

وسجلت مصر 150753 إصابة مؤكدة بكورونا و8249 وفاة بالمرض منذ بدء الجائحة فيها قبل أكثر من عشرة أشهر.