علي حميدة: حالتي مستقرة.. و«مصر بخير» أغنيتي المقبلة

علي عبد الرحمن (القاهرة) - تم نقل الفنان علي حميدة، للمستشفى للعلاج من مرض الكبد على نفقة الدولة، بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل معها نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والذي قال إنه تم نقل حميدة لمعهد ناصر الطبي، لمتابعة حالته وعلاجه، وكلف وكيل النقابة للتواصل مع أسرته، ومتابعة حالته.

وأوضح الفنان مصطفى كامل أن حالة حميدة مستقرة، وفي انتظار إجراء الفصوحات الطيبة لتحديد موعد العملية الجراجية.

وفي اتصال هاتقي مع حميدة، قال لـ«الاتحاد»، إنه بخير وتقدم بالشكر للمسؤولين المصريين ومجلس نقابة المهن الموسيقية، وإنه بصدد طرح أغنية جديدة، وتحمل اسم «مصر بخير».

وقد تحول علي إلى ظاهرة فنية في عام 1988، بطرح أغنيته الشهيرة «لولاكي»، كلمات عزت الجندي، وألحان سامي الحفناوي، وتوزيع حميد الشاعري، ووزعت أكثر من 8 ملايين نسخة في مصر والعالم العربي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ عالم الكاسيت في تلك الفترة، وقد تصدر الألبوم السوق لأكثر من عام.