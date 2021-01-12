«القرآن الكريم من الشارقة».. 20 قارئاً جديداً

الشارقة (الاتحاد) - تبث إذاعة القرآن الكريم، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خلال شهر يناير الجاري النسخة الثالثة من برنامج «قراء الإمارات».

يهدف البرنامج إلى إبراز أصوات القراء الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة، ممن تتلمذوا على أيدي العلماء حتى أتقنوا، وأبدعوا في تلاوة القرآن وتجويده، إلى جانب تعزيز حضورهم عبر أثير الإذاعة ووسائل الإعلام المحلية والعربية.

ومن أبرز الأصوات التي تشارك في البرنامج، القُراء: وليد حمد المرزوقي، ومحمد عبدالله سبيعان الطنيجي، وعبدالله خلف الحوسني، وعبدالله حسين المرزوقي، حيث يتم تسجيل القراء في مساجدهم وتصوير أدائهم لصلوات الفريضة الجهرية، مع الحرص على الالتزام بجميع إجراءات السلامة والوقاية والتدابير الاحترازية المتبعة، مثل ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الجسدي؛ للمحافظة على سلامة المصلين.

ويبُث البرنامج تسجيلات القراء عبر أثير الإذاعة، وفي مقاطع مرئية ومسموعة عبر حسابات الإذاعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكبرى المواقع والمنصات المتخصصة في مجال المواد المرئية والمسموعة على الانترنت منها «يوتيوب، وانستغرام، والبودكاست، وأنغامي»، بالإضافة إلى تطبيق المراسلات «تيلجرام»، والتطبيق الخاص بأعمال وبرامج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون «مرايا».