«العين السينمائي» 25 فيلماً لمسابقتي «الصقر»

العين (الاتحاد)

أعلن مهرجان «العين السينمائي» الذي ينطلق في مدينة العين، برعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 23 حتى 27 يناير 2021، تحت شعار «سينما المستقبل»، عن اختيار الأفلام التي ستشارك في مسابقتي «الصقر الإماراتي القصير»، والتي تضم 15 فيلماً و«الصقر الخليجي القصير» التي تضم 10 أفلام، والتي تنوعت بين الدراما والخيال والكوميديا والقصص الإنسانية والاجتماعية والرومانسية، والتي تولى إنتاجها وإخراجها مجموعة متميزة من صناع السينما الإماراتيين والخليجيين.

وكشف «العين السينمائي» عن قائمة الأفلام الإماراتية القصيرة التي تشارك في المسابقة الرسمية «الصقر الإماراتي القصير» وهي: «أثل» للمخرجة إليازية بنت نهيان، و«خارجي على السطح» للمخرج صالح كرامة العامري، و«اعرف عدوك» للمخرج هاني الغص، و«البخار» للمخرج حسن العواي، و«اللهب» للمخرج مبارك ماشي، و«النبتة» للمخرجة حمدة المدفع، و«برقع يدوه» للمخرج مطر النعيمي، و«تفاح» للمخرج عبد الله خالد أحمد المهيري، و«ثم ماذا بعد..» للمخرج حمد صغران، و«ريكورد» للمخرج عبد الله محمد، و«كيكة» للمخرج عيسى الجناحي، و«صدفة بالعمر» للمخرج عبد الله البناي، و«لا تكن وحيداً في الليل» للمخرج طلال محمود، و«ماذا لو؟» للمخرج مرسال الشامسي، و«مقابلة ولكن...» للمخرجة أشواق علي راشد.

أما عن مسابقة «الصقر الخليجي القصير»، فقد اختار «العين السينمائي» مجموعة من أبرز الأفلام التي نفذت بأيادي صناع سينما شباب من مختلف الدول الخليجية، فمن المملكة العربية السعودية سيتم عرض 3 أفلام هي: «شقة رقم 2» للمخرجتين تالا أبو الفرج وعفراء مندر، و«زاجل» للمخرج محمد الشاهين، و«كنز المتاهة» للمخرجة عبير عبد الله، ومن الكويت فيلمان هما: «ببن ب.ك» للمخرج يوسف العبد الله، و«فلتر – أنا سند» للمخرج أحمد عبد الله الخضري، ومن سلطنة عمان 3 أفلام هي: «الصندوق» للمخرج عبد الرحمن بن علي الدرمكي، و«رجل من جبل قهوان» للمخرج محمد بن خليفة الراسبي، و«ليلة ماطرة» للمخرج فارس البلوشي، وتشارك البحرين بفيلمين، هما: «البشت» للمخرج محمد العلوي، و«الحاكم» للمخرج جعفر محمد حسن.