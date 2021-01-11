إلهام شاهين: أدواري أكبر من عمري

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها لا تخاف من تقديم دور كبير في السن، مشيرةً إلى أنها قدمت فيلم «موعد مع الرئيس»، وكان عمرها وقتها 25 سنة، وعملت أم لفتاة عمرها 15 سنة.

وأضافت: منذ صغري أقوم بأدوار أكبر من سني، وهذا لا يهمني، وقد لعبت دور أم حسين فهمي في مسلسل «الإمبراطور»، وأيضاً أشرف عبدالباقي في «خال من الكريسترول».

وجددت تأكيدها أن فيلم «حظر تجول»، كان سبباً في عدم اتخاذها قرار الاعتزال، بعدما فكرت بالفعل فيه بعد فيلم «يوم للستات» حيت أتمت 100 فيلم في السينما.

وتدور أحداثه في إطار إنساني في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول سيدة تخرج من السجن بعد 20 عاماً لتجد ابنتها غير قادرة على تجاوز الماضي.

وقالت إلهام لـ«الاتحاد»: قبل العرض اعتقد الكثيرون أن العمل سياسي، ولكن اكتشف الجميع أنها تجربة اجتماعية، وهذا دائماً ما أحاول أن أقدمه خلال أعمالي، مشيرة أنها كانت قلقة من تقديم عمل بعدها دون المستوى الذي اعتاد عليه الجمهور، ولكن حبي للتمثيل طغى على تلك الفكرة بعد «حظر تجول».

ولفت إلى أنها تستعد لفيلم «أهل العيب»، والذي تقوم ببطولته مع منة شلبي وإياد نصار ومحمد ممدوح، تأليف تامر حبيب.

ويبدأ المخرج محمد ياسين معاينة الأماكن، تمهيداً للبدء في تصوير الفيلم الذي كان مقرراً تصويره الصيف الماضي، ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب في التأجيل.

وقالت إلهام: إن الأحداث تدور في إطار اجتماعي حول 4 شخصيات رئيسة، يخوضون تجارب صعبة من واقع المجتمعات المختلفة التي يعيشون فيها، تدفعهم إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعياً وراء المال.

وأضافت أنها تشارك في فيلم ثان، تأليف وإخراج هالة خليل، ولكن لم يحدد توقيت للبدء في تنفيذه، مؤكدةً أنها ما زالت تتطلع لتقديم الأدوار المختلفة رغم تاريخها الحافل في السينما.