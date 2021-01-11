إبداع مع فرسان الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

اختتم مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، برنامجه الشتوي «مع فرسان الفجيرة نبدع»، الذي اشتمل على عدد من الورش سعت في مجملها لتنمية مهارات الأطفال وإطلاق طاقاتهم وصقل مواهبهم.

وركزت الورش التي أقيمت عبر قناة الاتصال المرئي «زووم» على مواضيع وحقول معرفية مختلفة منها ورشة «اصنع المحتوى الرقمي»، والتي قدمها كل من عهد وعامر اليليلي، وورشة أخرى بعنوان «تصميم القصص الإلكترونية بإشراف سارة محمد الحفيتي، وورشة«صناعة الصابون»، التي قام بتقديمها كل من علياء الكندي، وشيخة أحمد الزحمي.

كما تطرقت الورش الأخرى لحقول معرفية أكثر تنوعاً منها ورشة «المواطنة الرقمية وأثرها على الفرد والمجتمع»، والتي أدارها كل من أمل عبد العزيز وعلي عبد العزيز، كما تطرقت ورشة«قواعد الاستخدام الآمن للانترنت»، التي قدمتها هيام وشوق وعائشة الحساني، إلى الحديث عن الإبحار الهادف والسليم في الشبكة العنكبوتية.

من جهة أخرى، أعطيت ورشة «صمم شخصيتك الكرتونية»، التي قدمها محمد ومريم النقبي، المجال للمشاركين لإطلاق العنان لخيالهم ومهاراتهم في نحت ملامح هذه الشخصيات الخيالية.

وقالت موزة اليماحي مديرة مجلس الطفل: إن البرنامج يهدف إلى تعليم الطفل مهارات فنية جديدة وتعزيز قدراته الإبداعية، من خلال اطلاعه على تجارب عملية مستخلصة يخوض غمارها، وينهل منها معارف راسخة تنمي رصيده الثقافي في الحياة، وتثري إبداعاته.