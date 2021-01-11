4 نصائح لزيادة طاقة الجسم

عزة يوسف (أبوظبي)

نقص الطاقة أمر شائع خاصة لدى النساء، لدرجة أن الكثيرات تعتقدن أنه جزء من التقدم في السن، لكن الأمر ليس كذلك، ويجب الكشف عن السبب الحقيقي لانخفاض الطاقة والإرهاق.

وأوضح موقع «Women›s Health Network» أهم النصائح للجميع لزيادة الطاقة بشكل طبيعي:

النوم:

الحرص على الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، وتوجه للسرير في وقت مبكر، وجرب الاسترخاء للاستغراق في نوم عميق.

الرياضة:

عدّل روتين تمارينك الرياضة إذا شعرت أنها تنهك قواك، واختر أشكالاً من التمارين البدنية التي تساعدك على التهدئة، مثل المشي واليوجا، التي تزيد مستويات الطاقة، وتعمل على توازن الغدة الكظرية عن طريق امتصاص فائض الكورتيزول، ما يساعدك على الشعور بالاسترخاء.

الغذاء المتوازن:

تناول طعاماً صحياً بانتظام لتحقيق مستويات طاقة أكثر استقراراً على مدار اليوم، وهو ما يمكنك تحقيقه من خلال تناول ثلاث وجبات متوازنة، بينهما وجبتان خفيفتان.

وحاول تقليل الكربوهيدرات المكررة مثل السكر والدقيق والبطاطا والأرز الأبيض التي تسبب ارتفاعاً وانخفاضاً في نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى اختلال توازن الغدة الكظرية.

أسباب التوتر:

فكّر في مسببات توترك، ثم اتخذ التغييرات المناسبة لأسلوب حياتك، وتجنب الأشخاص المزعجين، وخصص المزيد من الوقت للأنشطة التي تغذي روحك، وترفع مستويات طاقتك.