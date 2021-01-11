أحمد بدير صاحب مكتبة «بين السما والأرض»

القاهرة (الاتحاد)

يستعد الفنان أحمد بدير لتصوير دوره في مسلسل «بين السما والأرض»، ويجسد دور صاحب مكتبة بها جميع أنواع الكتب القديمة والتراثية، وتقوده الظروف ليكون ضمن المحجوزين داخل مصعد به شخصيات من مختلف الشرائح.

والقصة مأخوذة عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وتدور أحداثها في مكان واحد، حيث تحتجز مجموعة من الأفراد في مصعد، وتتبين أعمالهم وطموحاتهم ومشكلاتهم، وسبق وأن تم تقديم الرواية في السينما إخراج صلاح أبو سيف.

وقال بدير إن المسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة، ولا يتشابه مع العمل السينمائي إلا في الاسم، ويتناول حكايات وأحداثاً أخرى منها حكاية الشخصية التي أقدمها.

وأضاف أنه بدأ تصوير دوره في مسلسل «ورد»، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل وهو أول بطولة مطلقة لحنان مطاوع. ويشارك بدير في مسلسل «بنت السلطان»، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وفي السينما انتهى من تصوير دوره في فيلم «قمر 14»، الذي يضم 5 حكايات درامية، ويقدم دور أب صعيدي في الحكاية الثانية مع أحمد حاتم ومحمد جمعة، ويحدث كثير من المفارقات خلال الأحداث.