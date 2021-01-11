سافر معي إلى (بالاو)

من الجميل أحياناً عند اختيار وجهتك السياحية، أن يكون منها ما لم يسمع عنه إلا القلة، وذلك من باب المغامرة، فسبر أغوار الغموض عن هذه الوجهات يعتبر إنجازاً، وهذه المرة سآخذكم معي في زيارة إلى جزيرة قلما سمعت عمن سافر لها من الرحالة العرب، وذلك لبعدها وصعوبة الوصول إليها -أحياناً- بالإضافة إلى تشابه طبيعتها بما حولها من الدول، حيث رأيت أن معظم سياحها من اليابان وأميركا، اربطوا أحزمتكم ولنسافر من دون تأشيرة إلى (بالاو) Palau.

أعجبني الهدوء في بالاو، جميل هو إحساس المتعة بوجودك في دولة فيها ما يقارب من 200 جزيرة، وتعلم بأنه ليس لديك الكثير لتقوم به، تقع بالاو في جنوب شرق الفلبين في منطقة تسمى ميكرونيزيا وتجاورها إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة، استقلت عام 1994 بعد ما يقارب من 47 عاماً تحت الوصاية الأميركية، والجميل أن شركة مصدر الإماراتية تزودها بطاقة نظيفة، من خلال محطتها التي أنشأتها هناك، فلنتعرف عليها بنظرة سياحية..

مساحتها لا تتجاوز 458 كم مربع وتتمتع بشواطئ تمتد لـ 1500 كم، أغلب سكانها من العرق المالاوي، وهو شعب لطيف يتحدث الإنجليزية بطلاقة بالإضافة إلى البالاوية، أهم مدنها بيليليو وأنجور وكورور، وهي ثلاث جزر ذات كثافة سكانية عالية، وللعلم فلن تحتاج إلى معاناة التفكير في فرق العملة، فما زالت هذه الدولة تستخدم الدولار الأميركي عملة رسمية، وتعتمد الجزيرة على المساعدات الدولية والزراعة والسياحة، وتصدّر التونة والسماد الطبيعي المكون من مخلفات الطيور، وإذا كنت ممن يبحث عن الأجواء الاستوائية، فهي المكان الأمثل بشواطئ ومنتجعات فارقة، كما أن الأعاصير تنزوي خجلاً من عراقة جمال هذه الجزيرة، فهي تقع خارج منطقتها، في بالاو أول محمية لأسماك القرش التي يمنع صيدها، وتستطيع أن تستمتع بالسباحة معها، إن أحببت.

الوصول لها عن طريق مطارها الدولي Roman Tmetuchl، الذي يستقبل الرحلات الإقليمية من الفلبين وكوريا وسان فرانسيسكو وسيؤول، وهي مقصد لمحبي الغوص، ولكن احذر من تماسيح المياه المالحة، فهي ضيف ثقيل الظل هناك، رغم عدم تسجيل أي حوادث منذ 1965، المدينة الأكبر هي كورور، حيث الفنادق والمطاعم، وبالإمكان قضاء 3 أيام بالتنقل على قدميك لاكتشافها وزيارة المتحف الوطني وكتل الحجر القريبة الشاطئية، كما يوجد موقع للغوص في حوض الأسماك وسوق ليلي، وستستمتع بأخذ صور على جسر اليابان – بالاو للصداقة، وإذا كنت تبحث عن شيء فريد، فسافر لمدة ساعة بالسيارة لمشاهدة صخور البازلت الـ37 الغامضة Badrulchau

المغامرة التي لا تفوت فهي السباحة مع قناديل البحر البرتقالية غير المؤذية، وهو نشاط توقف لسنتين من أجل إعادة الإكثار، وعاد في بداية 2019، بالاو دولة بعيدة شاطئية غريبة شعبها محافظ ومضياف، رسمياً لم تسجل فيها حالات لكورونا، اجعلها ضمن مخططاتك، فقد تزورها يوماً وتعجبك دوماً.