القهوة رمز الكرم الإماراتي

لأنها رمز الكرم، ومكوّن من مكوّنات الهوية والتقاليد الإماراتية، يقدم جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مهرجان الشيخ زايد، تجربة فريدة للزوار، يتعلمون خلالها قواعد وأصول وطقوس إعداد القهوة، بداية من تحميص البن وطحنه بالطريقة التقليدية، وصولاً إلى تقديمها طازجة للضيوف.

(تصوير: عادل النعيمي)