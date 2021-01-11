عيدية «رقمية» في سنغافورة

سنغافورة (د ب أ)

يسعى البنك المركزي السنغافوري إلى إقناع السكان باستخدام العيدية «الرقمية»، بدلاً من النقدية التقليدية، خلال احتفالات رأس السنة القمرية، لتقليل الزحام في البنوك والعوادم الناجمة عن طباعة ملايين الأوراق النقدية الجديدة لهذه المناسبة. ويتبادل أغلب المواطنين في سنغافورة أثناء الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة هدايا نقدية تعرف باسم «هونج باو»، وهي عبارة عن أوراق نقدية جديدة توضع داخل مظاريف حمراء.. وتؤدي عملية طباعة الأوراق النقدية الجديدة للاحتفال السنوي إلى إنتاج حوالي 330 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بحسب تقديرات مؤسسة النقد السنغافورية.