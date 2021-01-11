"المرأة الخارقة" يتصدر إيرادات السينما الأميركية

لوس أنجليس (رويترز)

واصل الجزء الثاني من فيلم «المرأة الخارقة 1984» تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي، دون منافسة تذكر.

وبلغت إيرادات الفيلم الذي تلعب بطولته غال جادوت وكريس باين، ثلاثة ملايين دولار بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، ليصل الإجمالي في الولايات المتحدة وكندا إلى 32.6 مليون دولار.

وحقق الفيلم 4.7 مليون دولار في باقي دول العالم، ليصل الإجمالي إلى 98.8 مليون دولار.

ورغم تحقيقه لإيرادات إجمالية بلغت 131 مليون دولار، متفوقاً على معظم الأفلام التي عُرضت في ظل جائحة فيروس كورونا، فإن ذلك لا يعوض ميزانية الإنتاج الضخمة البالغة 200 مليون دولار.