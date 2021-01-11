"عيد الرشد"

فتيات يابانيات في العشرين من العمر يرتدين الكيمونو، يلتقطن الصور أثناء حضورهن احتفال «يوم بلوغ سن الرشد» في يوكوهاما.. ويحتفل اليابانيون بهذه المناسبة في يوم الاثنين، الثاني من شهر يناير سنوياً، احتفاء ببلوغ الشباب السن القانونية الذي يخولهم ممارسة حقوقهم المدنية كافة.

وتجري مراسم الاحتفال في مراكز المدن والبلدات كافة، وسط استعدادات من المراكز التجارية وصالونات التجميل التي تفتح أبوابها لساعة متأخرة من الليلة التي تسبق الاحتفال، لتجهيز الفتيات. (أ ف ب)