بوش الألمانية تتعاون مع شركتين أميركيتين لتطوير روبوتات لمهام على سطح القمر

أعلنت شركة بوش الألمانية للتكنولوجيا تعاونها مع شركات أخرى لتطوير تقنيات لروبوتات يُنْتَظَر استخدامها في مهام على سطح القمر لصالح وكالة ناسا الأميركية للفضاء.

وخلال مشاركتها في النسخة الرقمية لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي إس) في لاس فيجاس، أوضحت بوش اليوم الاثنين أن هذا المشروع يتعلق بشكل محدد بتطوير تقنية للتوجيه الذكي الذاتي والشحن اللاسلكي.

ويشارك في هذا المشروع إلى جانب بوش شركتا استروبوتيك وويبوتيك الأميركيتان بالإضافة إلى جامعة واشنطن.

يذكر أن هاتين الشركتين الأميركيتين هما جزء من سلسلة شركات اختارتها ناسا كشركاء تكنولوجيين لمهامها على سطح القمر المزمع القيام بها خلال العقد الجاري.

وتعتزم بوش استخدام المعلومات التي سيتم التوصل إليها في المشروع لمواصلة تطوير تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي على الأرض.

وكانت بوش تعاونت مع شركة استروبوتيك في مشروع ساوند سي وهو مستشعر ذكي يجري استخدامه في محطة الفضاء الدولية منذ نهاية 2019 حيث يرصد هذا المستشعر الأصوات التي تصدر وتشير إلى حدوث أعطال أو خلل .



