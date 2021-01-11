الريامي ضيف «حكايتي» على تلفزيون الشارقة

الشارقة (الاتحاد)- يستضيف البرنامج الحواري «حكايتي» الذي تعرضه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، الإعلامي الإماراتي سامي الريامي، للحديث عن محطات في مسيرته المهنية، وبدايات عمله في صحيفة البيان، ومرحلة تأسيس صحيفة الإمارات اليوم، وغيرها من المواقف التي ساهمت في أن يكون أحد أبرز الأسماء في الوسط الصحفي المحلي والعربي.

يروي البرنامج، الذي يقدّمه الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، اليوم الثلاثاء، العديد من المواقف التي رافقت الريامي في حياته المهنية، ويكشف عن علاقته مع فريق العمل، والأساليب الإدارية التي يتبعها، إلى جانب الحديث عن جملة من محطات الريامي الشخصية، ومراحل طفولته واهتمامه برياضة كرة القدم، حيث تتخلل الحلقة شهادات من أصدقاء وزملاء الضيف منهم أحمد الحمادي، وأحمد سعيد الكندي، والعديد من المواضيع الأخرى.

وكان البرنامج قد استضاف في حلقته السابقة الفنان المسرحي الإماراتي سعيد سالم، الذي عرّف بمسيرة فنية مليئة بالمنجزات، تطرق خلالها للحديث عن العديد من المراحل التي شكّلت بداياته كممثل على خشبة المسارح الوطنية، ولعبت دوراً في أن يكون أحد أبرز وجوه الفنّ المسرحي والتلفزيوني.