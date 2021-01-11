نادين نجيم.. ضابط في «عشرين عشرين»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «عشرين عشرين»، والذي تأجل عرضه العام الماضي، وتجسد فيه شخصية ضابط، وتحاول فك لغز العديد من الجرائم في لبنان.

تدور الأحداث في إطار الدراما البوليسية، من خلال مطاردتها لزعيم المافيا، الذي يجسد دوره قصي خولي، تأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر، ويشارك في بطولته رامي عياش، وماريتا الحلاني.

ومن جانب آخر، تستعد نجيم لتصوير مسلسل «صالون زهرة»، وتجسد شخصية سيدة أعمال تمتلك متجراً للعناية التجميلية، وتتعرض للعديد من الأزمات وتواجهها بكل حزم.

وتظهر في بعض الحلقات بآثار الجروح التي تعرضت لها جراء الإصابة من انفجار مرفأ بيروت، حيث يسلط الضوء على الحادث، والأضرار التي لحقت بمتجرها.

وتدور الأحداث في إطار الكوميديا، وينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة، إخراج جو بوعيد، ويشارك في بطولته معتصم النهار.