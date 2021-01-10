شربة ماء قبل الانطلاق

الفرنسي بيترهانسل سائق فريق «ميني» يشرب الماء قبل انطلاق المرحلة السابعة من رالي داكار 2021، بين مدينتي حائل وسكاكا شمال المملكة العربية السعودية، وتصدر بيترهانسل المراحل الست السابقة من السباق، الذي يقام في المملكة للعام الثاني على التوالي.

(أ ف ب)