سلافة معمار في «حارة القبة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الفنانة السورية سلافة معمار في المسلسل الشامي «حارة القبة»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وتجسد شخصية «أم العز - زهرة»، المتفانية في سبيل راحة عائلتها، وتتعرض للعديد من المصاعب.

تدور الأحداث في إطار الدراما التشويقية حول فترة «السفربرلك» والحكم العثماني لبلاد الشام في القرن التاسع عشر، وتسليط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة ومعاناتهم من الفقر والجوع والتشرد.

العمل مكون من 5 أجزاء، من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، ويشارك في بطولته عباس النوري، ونادين تحسين بيك.

ومن جانب آخر، تستعد سلافة للمشاركة في المسلسل «زعلي طول أنا وياك»، وتجسد شخصية سيدة أعمال تبحث عن الحب، وتجمعها علاقة عاطفية بأحد الأشخاص، ولكنها تفشل بسبب الواقع المحيط بها.

وتتواصل أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، حول قصص الحب التي تنشأ من رحم المعاناة إبان الحرب السورية، تأليف عنود خالد، وإخراج عباس النوري، ويشارك في بطولته شكران مرتجي، وأسعد فضة.

وأعربت معمار عن سعادتها برد الفعل الإيجابي، حول دورها في مسلسل «الحرملك»، وشخصية «قمر»، الجارية التي كانت تحكم الحرملك، واكتشافها المكائد التي تحاك ضد الحكمدارية، حتى تنتهي الأحداث بمقتلها.