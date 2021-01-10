إلهام تعود للدراما بـ«قصص نسائية»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود إلهام شاهين إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب خمسة أعوام، من خلال مسلسل جديد يعرض بعيداً عن شهر رمضان، ويبدأ تصويره عقب عيد الفطر المقبل، ويحمل عنوان «قصص نسائية» بشكل مؤقت.

المسلسل يتكون من ثلاثين حلقة، وتدور كل خمس حلقات حول حالة نسائية مختلفة من التي تتعرض لها المرأة بشكل عام بعد سن الخمسين، خاصة المشاكل الأسرية والزوجية والاجتماعية والنفسية. كما تستعد إلهام لتصوير فيلم «أهل العيب» أمام منة شلبي وإياد نصار ومحمد ممدوح، وتأليف تامر حبيب وإخراج كاملة أبو ذكري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعياً وراء كسب المال.