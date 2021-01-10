«سوبر هيروز».. تعود إلى عالم «وارنر براذرز أبوظبي»

أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عن عودة سلسلة فعاليات «سبت دي سي سوبر هيروز» التي ستقام كل سبت، ابتداءً من 16 يناير ولغاية 27 فبراير، حيث توفر لضيوفها من الأصدقاء والعائلات العديد من النشاطات الترفيهية بصحبة شخصيات «دي سي سوبر هيروز» المفضلة لديهم.

ويتمكن الضيوف كل سبت من قضاء يوم مليء بالتشويق والفرح مع شخصيات «دي سي سوبر هيروز» مثل باتمان، وسوبرمان، ووندر ومان، وغرين لانترن، وذا فلاش، وسايبورغ. كما يستمتع الضيوف بعرض «دي سي سوبر هيروز تحت التدريب 2.0» الجديد كلياً، والذي يتميز بمشاركة وندر ومان، وغرين لانترن، وذا فلاش الذين يشرفون على المتدربين الصغار عبر سلسلة من تمارين القوة والسرعة والرشاقة، ويقدمون لهم النصائح الهامة لإطلاق العنان للقوى الكامنة داخلهم.

كما تقوم شخصيات لوني تونز باستعراض قواها الفريدة خلال العرض الترفيهي المميز «سوبر لوني تونز» في وارنر براذرز بلازا، والذي تظهر فيه شخصيات لوني تونز بأزياء «دي سي سوبر هيروز»، إضافة إلى التقاط أجمل الصور التذكارية مع شخصياتهم المفضلة بعد انتهاء العروض، وتذوق وجبة «هيرو هنغر باستر»، إلى جانب الاستمتاع بمذاقات الكيك الشهية، مع إمكانية الاختيار من بين الإصدارات الحصرية لرداءات دي سي سوبر هيروز والمنتجات المستوحاة من شخصيات المدينة الترفيهية.



