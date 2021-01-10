عروض الليزر والأضواء تزين برج خليفة لأواخر مارس

يقدم برج خليفة لساكني دولة الإمارات، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، باقة من عروض الأضواء والليزر والموسيقى الجديدة والمصمّمة بإتقان لا يضاهى، وتستمرّ هذه العروض غير المسبوقة لغاية 31 مارس لتزيد وسط مدينة دبي تألّقاً.

تمتاز هذه العروض بالحيوية والروعة ذاتها التي ميّزت الاحتفال بالعام الجديد 2021، والذي أذهل الحضور ونال إعجاب المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

ويمكن للمواطنين والسياح على حدّ سواء، الاستمتاع بالعروض الرائعة عالمية المستوى التي ستزيّن شاشة أطول مبنى في العالم، إذ يتناول كلّ عرض موضوعاً مختلفاً - الأحلام، وعلم الهندسة، وألوان الطيف، والفنون الريترو-مستقبليّة، ورأس السنة الصينية، وستُعرض جميعها في إطار احتفالات إعمار في شهر فبراير.

ويمتزج تصميم الإضاءة العصري النابض مع محتوى الفيديو المذهل ببراعة فائقة، ستترك لدى الزوّار ذكريات لا تنسى.

ولا شك أن عروض الأضواء والليزر الجديدة من برج خليفة ستشكّل إضافة رائعة إلى مزايا برج خليفة، فضلاً عن الوجهات العديدة في وسط مدينة دبي، والتي تقدم للزوار أروع فعاليات الفنون، ونمط الحياة العصرية، والثقافة، والتسوق، والمطاعم.



