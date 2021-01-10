وفاة الممثل المصري هادي الجيار بعد إصابته بكورونا

نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفنان هادي الجيار، الذي توفي عن عمر ناهز 71 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الشهيرة، ومن بينها مسرحية "مدرسة المشاغبين" ومسلسل "العصيان" ومسلسل "سلسال الدم"، وغير ذلك من الأعمال المميزة.

وكانت مصادر أوضحت أن حالته الصحية تتدهور بسرعة، حيث كان يعاني من مشاكل صحية قديمة في الصدر والقلب.