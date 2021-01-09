أحمد زين: 2021 يشهد انتعاشة للسينما المحلية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يرى المخرج الإماراتي أحمد زين، أن السينما المحلية والعربية والعالمية بدأت تتعافى من جديد، وستعود في عام 2021 بقوة، خصوصاً بعدما ظلت في غرفة الإنعاش لفترة طويلة، بسبب تداعيات أزمة «كورونا»، فأفلام ألغت تصويرها وأخرى تأجل عرضها مع إغلاق صالات السينما، ومن ثم افتتاحها بطاقة استيعابية محددة، ما أثر بشكل سلبي على الصناعة في مختلف أنحاء العالم، متوقعاً أن يكون 2021 عام النقلة النوعية في جميع المجالات.

سلسلة أفلام

زين الذي انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد «العم ناجي 2»، الذي من المقرر عرضه في صالات السينما منتصف العام الجاري، أوضح أن الجزء الثاني ليس استثماراً لنجاح الجزء الأول، وقال: ليس عيباً على الإطلاق استثمار نجاح الأعمال وتنفيذ أجزاء منها، فالسينما العالمية والعربية سارت على هذا النهج منذ سنوات طويلة، وهناك أعمال تتكون من أكثر من 8 أجزاء وجميعها حققت نجاحاً مدوياً، وهنا يعود الأمر إلى الصناع أنفسهم الذين استثمروا النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الأول، في تنفيذ قصص مختلفة في الأجزاء الجديدة مرتبطة بشكل ما بأحداث العمل الأساسية في كل أجزائه، موضحاً أنه في «العم ناجي» الأمر مختلف تمام خصوصاً أنه لم يعتمد على القصة الأولى من فيلم «العم ناجي في الإمارات»، بل نفذ قصة مختلفة في الجزء الجديد لا تمت بصلة عن السابق، لاسيما أنه يعتزم لعمل سلسلة بعنوان «العم ناجي» لكل فيلم منها قصته المرتبطة بمغامرات «ناجي»، ليكون بمثابة علامة مسجلة في السينما الإماراتية والخليجية بشكل عام.

18 يوماً

وأوضح زين كاتب ومخرج العمل، أن أبطال الجزء الأول أنفسهم هم من يلعبون أدوار الجزء الثاني، وهم أحمد سيف وإبراهيم المريسي وعلي الشحي ومحمد الكندي وعمر حسن وطارق الحوسني ونايف الشاعر ومحمد أيمن ومصبح بن هاشم ومحمد المريسي، مع الاستعانة في هذا الجزء بالممثل اليمني الشهير علي الحجوري، الذي يلعب دوراً محورياً في أحداث العمل الجديد، مشيراً إلى أن الفيلم تم تنفيذه في 18 يوماً، وصور في مناطق متفرقة من الإمارات في عجمان والشارقة ودبي ورأس الخيمة، موجهاً شكره لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وهدى إبراهيم الخميس المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، على الدعم الكبير الذي قدم من المهرجان باعتبارهم منتجاً مشاركاً في العمل، لتنفيذ الجزء الجديد بأعلى مستوى.

محنة

وكشف زين أن الجزء الجديد تدور أحداثه في قالب من الدراما والأكشن والكوميديا، حول «العم ناجي» الذي يقرر أن يدخل عالم «البيزنس»، ويفتتح سلسلة مطاعم في الإمارات، إلا أنه يتعرض للعديد من المشكلات التي لم يتوقعها، وبسببها كان سيضطر إلى إغلاق المطاعم، لولا تدخل أصدقائه الذين وقفوا إلى جانبه وساعدوه في هذه المحنة ليقف على قدميه من جديد، ويعود إلى مشاريعه.

التزام تام

وأشار زين إلى أنه تم تصوير العمل مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي بين فريق العمل، وقال: كانت عملية صعبة أن يتم تصوير الفيلم ولم تنته أزمة «كورونا» حتى الآن، ولكن يجب علينا كصناع تحدي الفيروس المستجد، لكي تعود السينما المحلية كما سابق عهدها، وتعرض أفلامنا عبر شاشات السينما من جديد، ولن يحدث هذا إلا إن استطعنا خوض التجربة مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية لجميع فريق العمل، كما فعلنا في «العم ناجي 2» وتحدينا الفيروس ولم يصاب أحد.