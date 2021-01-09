نور.. في «السرداب»

علي عبد الرحمن (القاهرة)



تشارك الفنانة اللبنانية نور في بطولة فيلم «السرداب»، لتجسد البطولة النسائية أمام الفنان حسين فهمي، وتدور الأحداث في إطار تشويقي، ضمن وقائع حقيقية بالقرن العشرين.

الفيلم بطولة حجاج عبد العظيم، ومريم صبري عبد المنعم، وإخراج العراقي مصطفى العايدي، ومن المقرر بدء تصويره نهاية مارس المقبل.

ومن جانب آخر، تواصل نور تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي «جمال الحريم»، وتجسد شخصية إعلامية بإحدى القنوات الفضائية، وتتعرض للعديد من الأزمات مع الجن والعفاريت التي تقلب حياتها رأساً علي عقب.

ويتكون العمل من 45 حلقة، ويناقش قضية الجدل والشعوذة وتأثيرها السلبي على المجتمع، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته فراس سعيد، ودينا فؤاد.

كما تخوض نور السباق الرمضاني المقبل، مع ياسر جلال بمسلسل «ظل راجل»، وتدور أحداثه بأحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمود عبد المغني، ونرمين الفقي.