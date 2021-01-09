البرتقال «المشوي».. هل يعيد الحواس بعد «كورونا»؟

القاهرة (الاتحاد)

يعتبر فقدان حاستي الشم والتذوق من أسوأ الآثار الجانبية التي يعاني منها المتعافون من عدوى فيروس كورونا، ويكونون على استعداد لتجربة أي شيء لاستعادة تلك الحواس.

وأوضح موقع «Today» أن اتجاهاً جديداً على تطبيق «تيك توك»، يتضمن وضع برتقالة بقشرها على اللهب مباشرة حتى تتفحم ثم تناول الجزء الداخلي يؤدي إلى إعادة إحياء الحواس المفقودة.

وشارك العديد من الأشخاص مقاطع فيديو وهم يحرقون برتقالة ثم يقطعون القشرة السوداء ويخلطون الفاكهة مع بضع ملاعق من السكر البني ثم يتناولونها.

وفي حين أن الكثير منهم قالوا إن التجربة لم تأت بنتائج مبشرة، إلا أن البعض الآخر قال إنه تمكن من استرجاع حواسه بعد مرور بعض الوقت من تناول البرتقالة المحترقة.

ويقول الخبراء إنه لا يوجد دليل علمي على ذلك، إذ أن فقدان القدرة على التذوق والشم، يرتبط بالعدوى الفيروسية، وقد يستمر لفترات طويلة بعد الإصابة بفيروس كورونا، بينما يعود البعض إلى طبيعتهم في غضون عدة أسابيع.

وقالت الدكتورة باميلا دالتون الباحثة في مركز مونيل كيميكال سينسيز في فيلادلفيا، إنه من المحتمل أن الأشخاص الذين يعتقدون بأن طريقة البرتقالة المحترقة قد نجحت معهم، كان لديهم بالفعل بعض الإحساس بالرائحة والتذوق ولم يعرفوا ذلك.

مشيرة إلى أنه في الغالب لا يعرف الشخص مقدار ما فقده من حواسه، لذلك إذا اختبروا رائحة قوية مثل حرق قشر البرتقال، فسوف يشعرون وكأنهم استعادوا الحاسة المفقودة.