بيونسيه: الإنسانية وحدتنا

القاهرة (الاتحاد)

أقرت المغنية الأميركية بيونسيه بأنه على الرغم من أن الاثني عشر شهراً الماضية قد فرقت بين الناس، إلا أنها قد وحدتهم من الناحية الإنسانية.

وكتبت المغنية البالغة من العمر 39 عاماً، بصفحتها على إنستغرام: «عام 2020 قسمنا ووحدنا، لم يستطع معظمنا رؤية أحبائنا وتكبدنا الكثير من الخسائر، لكن إنسانيتنا وحدتنا، ونحن نتطلع جميعاً وندعو من أجل بدايات جديدة، أتمنى أن تكرم نفسك وأولئك الذين تحبهم، احتفل بأنك فرد مهم يساهم في مجتمعنا الجميل».

وكانت بيونسيه قد كشفت سابقاً أن مؤسستها الخيرية تبرعت بمبلغ 500 ألف دولار للأشخاص المعرضين لخطر الإخلاء من منازلهم لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات، بسبب تداعيات جائحة كورونا وفقدانهم لوظائفهم.

ولا تعد تلك أول جهود بيونسيه لمساعدة المجتمعات المتضررة من الوباء، حيث تعاونت مع العديد من المؤسسات لدعم الشركات الصغيرة، الذين تأثروا بالوباء، حيث قدمت حتى الآن منحاً بقيمة 10 آلاف دولار لـ 250 مؤسسة.