أسماء.. مع «العاشق»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد أسماء أبو اليزيد لتصوير دورها في الفيلم الجديد «العاشق»، تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، محسن محيي الدين ورشدي الشامي، وينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية بطابع خاص.

وقالت أبو اليزيد إنها تقدم دور فتاة صعيدية في الحكاية الثانية من مسلسل «قمر 14»، مع أحمد حاتم ومحمد جمعة، ويحدث كثير من المفارقات مع والدها، وتدور الأحداث في إطار رومانسي، ويضم خمسة خطوط درامية، إخراج هادي الباجوري.

كما انضمت أسماء لأسرة مسلسل «الاختيار 2»، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل عن الجزء الثاني من مسلسل «الآنسة فرح»، الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحاً كبيراً، والعمل مأخوذ من المسلسل الأميركي Jane the virgin، وتدور أحداثه حول «فرح» التي تعمل في أحد الفنادق وتكرس بعض الوقت لدراستها، ‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأساً على عقب.