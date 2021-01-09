من خيال الصور

«في الصور...

كلما أضاءت فكرة

تواجدت أخرى»

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صديقي المصور الفوتوغرافي «محمد راشد الزعابي» خيالاته سعيدة ترتبط بأيامنا «بالفرجان الأولية» في رأس الخيمة بطفولتنا التي نخسر بعضاً منها كلما كبرنا، في الحياة الجديدة التي أشغلتنا، لكنه أعادها لنا من خلال الصور التي وثق ذكرياتها.

الصور التي نسترجع معها الزمن، كنا تنافسيين راقين، كل منا يختار بإيثار الإيجابية للآخرين ويؤثرهم على نفسه.

يلفت محمد النظر إلى الصور وميلها، أحياناً يتركك تذهب معه لتنتظر ظهور زوايا مختلفة مهتماً بالقول «الصورة تتحدث عن نفسها»، فهي كالمرايا ترى انعكاسات نفسية جديدة كلما دققت بوجه الصورة، يضع كاميرته ويبتعد عنها حتى لاتظن أنه يراقبها وتنفعل، يأخذ جودتها وتعطيه نقاءها وحين أسأله عن فعلته هذه يقول الإبداع يحتاج إلى من يقف بجانبه ويبهره بأفعال، الصور تشترك معك تحتاج سرعة وخفة أصابعك يعطيها الوقت يقول هامساً لكاميرته كنت رائعة اليوم.

أحب محمد..

في الصباحات نتبادل بأرواحنا الرسائل النصية، هو يرسل لي الصورة والكلمات أقرأها وأرسل له الشعر، يطلعني على آخر إبداعاته، له مهارة في الارتجال يحمل كاميرته دون موعد، لديه حدسه الذي يرشده إلى الشتاء الصورة، نتشابه في الأحاسيس التي تفر بنا إلى أعماق النفس لنرى صفاء الصور والكلمات، نخرج من انغلاقنا إلى الرحاب الأوسع إلى ما تتضمنه من أسرار.

... هكذا رأيته في طفولتنا التي نشترك بها في مساءات البحر ووصولنا مبكرين إلى ملعب الكورة وفوزنا بدوري الفريج، يبتسم برضا وتوازن وكأنه أخذ اللقطة واكتفى بمرحه في الداخل.

«في رأسي البحر، وبحارة

نورس، وبضع مغامرين لا ينامون

الصورة كاملة»

ولأننا لا نضيء إلا في الضجة، يتوارى هؤلاء وراء ظل يحميهم من الأضواء السريعة التي سرعان ما تخفت، بينما يظل الجميلين من أمثال محمد مؤمنين بإبداعهم، بعيدين عن الزحمة تاركين اللهث للآخرين تقف حيرتهم في عروقهم.

«لا حيلة في زمن انفض غباره»

لِمَ لايكُن لإبداعهم مكان للوحاتهم جدران يعرضون فيها نتاجاتهم ينسخون الأماكن ويضعونها في ضمير اللوحة شادين الانتباه إلى صمتهم إلى الصور، إلى ظل يحرس أحلامهم، قلوبهم صندوق أمنيات كلما فَتحت خَطَرَت لهم فكرة.

«ليس وحيداً من له سرير وبجانبهِ صورة».