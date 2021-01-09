رعاية الحمام رغم الإنفلونزا

على أحد جسور العاصمة الهندية نيودلهي، يمارس رجل عادته اليومية، ويقدم الماء والطعام لسرب من الحمام، فيما تكثف 6 ولايات هندية، على الأقل، جهودها في الأيام الأخيرة لاحتواء سلالتين من إنفلونزا الطيور، بعد نفوق الآلاف من الطيور المهاجرة والبط والغربان والدجاج.

(أ ف ب)