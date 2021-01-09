«وقفة رجالة».. نهاية يناير

قررت الشركة المنتجة لفيلم «وقفة رجالة»، بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، طرحه في دور العرض المصرية والخليجية في وقت واحد قبل نهاية شهر يناير الحالي.

وتم طرح برومو الفيلم على مواقع التواصل، وحقق نسبة عالية من المشاهدات تجاوزت العشرة ملايين مشاهدة، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء، منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم.

ويعاني كل واحد منهم من مشكلة، وخلال الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم، ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل ومحمد سلام، وضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد.

ويقول الكدواني إن الفيلم يقدم شكلاً جديداً بالسينما المصرية، وأجسد دور موظف، ولم أقدم شخصية بهذا الشكل من قبل، وهذا الاختلاف أعجبني للغاية، وجعلني أشعر بالتحدي.

وكان الكدواني قد تعاقد على فيلمين، الأول «شلة ليبون»، إخراج ساندرا نشأت، بطولة أحمد عز وأحمد السقا وروبي ومنة شلبي، والثاني مع المخرج شريف عرفة باسم مبدئي «الجريمة»، كما قارب الكدواني على الانتهاء من تصوير فيلم «برة المنهج» مع روبي والمخرج عمرو سلامة.



