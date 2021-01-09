حديقة «أم الإمارات».. تطلق «بطاقة الولاء للياقة»

مع بداية العام الجديد، أطلقت حديقة أم الإمارات «بطاقة الولاء للياقة» الجديدة التي تشجع الزوار على تبني أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام. جاء ذلك في أطار حرص الحديقة على تعزيز الصحة العامة للزوار عبر أنشطة متنوعة، حيث يمكن لحاملي البطاقة الحصول على دخول لا محدود للحديقة، بالإضافة إلى باقة من المزايا والخصومات الأخرى على المرافق الرياضية والترفيهية والمطاعم وتجارب «باونس» في مارينا مول وكذلك تجربة «باونس المتنقلة» التي تستضيفها الحديقة حالياً.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من المزايا مع «بطاقة الولاء للياقة»، بما في ذلك خصم يبلغ 20% على عضوية النادي الرياضي «بيك فيتنس»، و20% في مطعم «جرين فور لايف» ومطعم «بينزا»، إضافة إلى ترقية مجانية على تجربة «باونس المتنقلة» لغاية 5 مرات، وحصة تجريبية مجانية في «باونس فيت» في مارينا مول، و10% خصم على جميع حصص «باونس فيت» وعلى تذكرة الزيارات المتعددة من «باونس».

وتتربع حديقة «أم الإمارات» في قلب العاصمة أبوظبي لتكون الوجهة الخضراء الأضخم على مستوى المدينة، لتمثل وجهة طبيعية تمكن الزوار بالاستمتاع بوقتهم وتعزيز لياقتهم البدنية من خلال اللعب وممارسة الرياضة والاسترخاء، وتقدم فرص للاستكشاف والتعلم من خلال أنشطة ترفيهية ومأكولات متنوعة ترضي جميع الأذواق.

وتتخذ حديقة أم الإمارات كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، فضلاً عن التزام كافة العاملين في الحديقة بالإجراءات وتعليمات السلامة في جميع الأوقات.



