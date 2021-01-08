صورة وتعليق.. مدريد بيضاء

مدريد (أ ف ب)

غطت الثلوج مدريد وجزءاً من إسبانيا، فيما توقعت السلطات أن يشهد نصف الأراضي الإسبانية أحوالا جوية سيئة تستمر حتى غد الأحد.. وقالت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية: «إذا صحّت التوقعات، سنواجه واحدة من أكبر العواصف الثلجية في السنوات الأخيرة».. والتحفت مدريد رداء أبيضاً على غير العادة، ومثلها جزء من منطقة كاستيّا لا مانتشا الشاسعة في وسط إسبانيا.. وأشارت السلطات إلى أن الثلوج عطلت حركة المرور أمس الأول على نحو 200 طريق، بينما تأخرت بعض القطارات، بعدما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في كثير من المناطق.