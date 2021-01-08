عاصي الحلاني: أنا تلميذ المدرسة القديمة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بدأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني مشواره الفني منذ 3 عقود، وظل محافظاً على هوية الأغنية العربية وجعل من فنه رسالة خاصة، حيث احترم فنه فاحترمه جمهوره، ولقبوه بفارس الغناء العربي.

ويطرح عاصي ألبومه الغنائي الجديد الـ24 في مسيرته الغنائية خلال الفترة المقبلة، ويحمل اسماً مبدئياً «بعشقك»، ويضم 10 أغنيات متنوعة.

وقال لـ«الاتحاد»: إن الألبوم يضم أغنيات باللهجات المصرية والخليجية واللبنانية والعراقية، ويقدم للمرة الأولى أغنية باللهجة المصرية الشعبية وتحمل اسم «المستحيل»، من ألحانه، وكلمات غانم جاد شعلان.

وأضاف الحلاني أنه طرح مؤخراً أغنية «بعشقك»، باللهجة المصرية، كلمات بهاء عبد العظيم، وألحان محمد عيبة، وأغنية «رجعتيني لبدايتي»، باللهجة اللبنانية، كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيس، وقد أهداها لزوجته رفيقة الدرب طوال 25 سنة، ويضم الفيديو كليب مجموعة من الصور والذكريات التي جمعتنا.

برامج المسابقات

وأشار إلى أن برامج المسابقات جيدة للغاية، وتمنح الفرصة لأصحاب المواهب الفنية، وقد كانت بداياته مشاركته ببرنامج المواهب «ستوديو الفن» العام 1988، وحصد الجائزة الفضية عن الفلكلور.. وقد شهدت هذه البرامج تطوراً هائلاً، فاليوم المتسابق متاح له كافة الإمكانيات لإبراز موهبته بالإضافة إلى الدعم الكبير والدعاية المصاحبة، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، والجمهور العريض الذي يتابع المواهب ويصوت له.

وأكد أن عضويته في لجنة تحكيم «The Voice»، للكبار والصغار، تجربه رائعة، ووجد سعادته في اختيار موهبة ذات صوت قوي، والتعامل مع الكبار يتم بحرفية أكثر لاستيعابهم قواعد البرنامج عكس الصغار فالتعامل معهم بشكل خاص، ونفى اعتذاره عن عضوية لجنة التحكيم بالمواسم المقبلة.

الطقوس الفنية

وأوضح أن اختيار أعماله تنتمي إلى المدرسة القديمة التي تربى عليها، من خلال عقد جلسات عمل مع الشاعر والملحن، وذلك يتيح له حرية الإبداع ونقل الصورة الغنائية بشكل سليم من خلال الاجتماعات المباشرة، وليس الإلكترونية التي لا يفضلها.

الوليد الحلاني

وعن نجله الوليد، قال إنه يمتلك موهبة وصوتاً متميزاً بشهادة الخبراء في عالم الغناء، وهو مستمع وذواق للفن بشكل رائع، وأضاف: أقدم له النصيحة كأب وفنان وتركت له حرية الاختيار في مشواره الفني، كما قدمت معه ديو غنائيا من كلماتي وألحاني بعنوان «قالتلي»، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، ويجمعني به ديو ضمن ألبومي المقبل بعنوان «حبيبي»، حول علاقة الأب وابنه، كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي.

تجربة الدراما

وأعرب عاصي عن سعادته بتجربته الدرامية الوحيدة في مسلسل «العراب»، مع كوكبة من نجوم الفن العرب، ولكن الانتقادات التي وجهت لأدائي نتيجة عدة أسباب منها عدم توظيف القائمين على العمل لي بالشكل الفني الصحيح، ولا أمانع من تكرارها، لو وجدت العمل الجيد.

لبنان

ويرى الحلاني أنه يحمل على عاتقه إيصال الأغنية اللبنانية لأكبر عدد من الجمهور، لأنها جزء أساس من التراث العربي، وقدم العديد من الأغاني باللهجات العربية.

وقال إنني على ثقة في الشعب اللبناني المحب للحياة أنه قادر على تجاوز الصعاب، وما يشهده العالم من حروب ودمار وانتشار الوباء، تحتم علينا كمبدعين أن نعمل بجدية لإيصال رسالة الحب والسلام والتآخي وأن نكون سفراء للإنسانية حول العالم.