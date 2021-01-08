«من الأعلى» على ناشونال جيوغرافيك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تبث قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، العرض الأول لسلسلة عروض الوثائقي الجديد بعنوان: (من الأعلى) وأولها حلقة «الهند من الأعلى».

وتُبَثُ السلسلة أسبوعياً، كل اثنين الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات، وتتضمن السلسلة عروضاً لاحقة مثل «مصر من الأعلى» و«أوروبا من الأعلى». تتضمن حلقة (الهند من الأعلى) رحلة إبداعية مُذهلة تشمل لقطات خاصة تم تصويرها من الجو لحوالي 900 مليون ناخب في الهند يتوجهون إلى لجان الاقتراع لاختيار الحكومة الجديدة في أضخم حركة ديمقراطية في تاريخ العالم، وتتناول الشعب الهندي من الجوانب الجغرافية والثقافية والتكنولوجية والتاريخية للهند، في أول إنتاج تلفزيوني تم توثيقه بأحدث تقنيات الـ 4K والطائرات من دون طيار.

تسلط السلسلة الضوء على الصلة الفريدة التي تربط الهند الحديثة بجذورها العتيقة، كما تعرض كذلك أبرز العجائب الطبيعية التي تتميز بها الهند.

وتستمر رحلة المشاهدين البصرية في قلب الهند لتستكشف مهرجان كومبه ميلا أكبر تجمع ديني في العالم ومنه إلى المشاهد المذهلة لمحطة الطاقة الشمسية العملاقة في تاميل نادو.

استغرق تصوير السلسلة على مدار عام كامل وخلال الفصول الأربعة عبر تضاريس مختلفة وذلك لعرض حقيقة الهند كدولة متنوعة ونابضة بالحياة.

ويأتي عرض هذا الوثائقي المميز على قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، ضمن أهداف أبوظبي للإعلام الساعية إلى تقديم أفضل وأحدث محتوى ترفيهي وتثقيفي متميز لمشاهدي ومتابعي القناة، بما يلبي اهتمامات وشغف جمهور القناة الوثائقية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.