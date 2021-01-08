5 أشياء تخلص الأم من الإجهاد

ترجمة: عزة يوسف

تكافح الأم الجديدة نهاراً للتخلص من الشعور بالإجهاد الناجم عن الاستيقاظ كثيراً ليلاً لرعاية الرضيع، وللشعور بالنشاط مع عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.. هناك بعض الأشياء المفيدة التي يمكنها القيام بها، حسب موقع «Female First.»

الهواء النقي:

يساعد استنشاق الهواء النقي في تنشيط الجسم ويجعلك تشعرين بالصحوة، ويمكنك الخروج حتى لو لمدة 10 دقائق، وتأكدي من إرضاع طفلك جيداً، حتى لا تضطري إلى ذلك أثناء وجودك بالخارج.

كما أن التحدث والتواصل مع معارفك في الطريق، من شأنه أن يحسن حالتك النفسية كثيراً.

الماء البارد:

ربما تشعرين بالإغراء في الصباح لشرب القهوة أو أي مشروب سكري للحصول على الطاقة، إلا أن ذلك يجعلك تشعرين بارتفاع النشاط مؤقتاً، ثم ينخفض وتصبحين أسوأ مما كنت عليه في البداية. وبدلاً من ذلك، عليكِ بشرب كوب أو اثنين من الماء البارد الذي يعود بفوائد لا تصدق على الجسم والعقل المرهقين، ومرور بعض الوقت ستشعرين باليقظة.

الاستحمام:

يبدو الاستحمام مُهمة صعبة عندما يكون الشخص مستيقظاً طوال الليل، إلا أنه يمنحك صدمة قوية ويمدك بالطاقة لبدء مهام يومك.

الصحبة:

الحصول على بعض الرفقة لإلهائك بالحديث عن شيء آخر غير الأمومة، يساعدك على الهروب من رتابة مهمة رعاية الطفل التي تمارسينها بدوام كامل. ويؤدي التنفيس عما تشعرين به إلى رفع معنوياتك ومنحك الدفعة التي تحتاجين إليها لبقية اليوم.

الوجبات الصحية:

من السهل تناول الوجبات الخفيفة السكرية والمالحة، إلا أنها سيكون لها نفس تأثير القهوة، بجعلك تنغمسين في المزيد عندما تبدأ الطاقة والنشوة في التلاشي.

حضري الفواكه وأعواد الخضراوات المغذية واتركيها أمامك في الثلاجة، حتى تلجئي إليها كوجبات خفيفة صحية عند الجوع.