أسماء جلال تنتظر «أنصاف مجانين»

سعيد ياسين (القاهرة)

تنتظر أسماء جلال عرض مسلسل «أنصاف مجانين» أمام أحمد خالد صالح ومحمد رضوان وديانا هشام وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم وﺇﺧﺮاﺝ عمر رشدي حامد.

ويدور العمل في إطار من التشويق والإثارة حول شاب يخضع لعملية زرع قلب، وبعد تعافيه يبدأ سماع صوت المتبرع الذي يطلب منه كشف لغز حاول جاهداً في حياته الوصول لمفاتيحه.

وتواصل أسماء حضورها في السينما من خلال فيلم «ريتسا»، أمام أحمد الفيشاوي ومحمود حميدة وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وتأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، وتجسد فيه شخصية فتاة ترتبط بعلاقة حب بشباب، وتكتشف أنه متزوج زميلتها.

جلال شاركت مؤخراً في فيلم «الصندوق الأسود» مع منى زكي ومصطفى خاطر ومحمد فراج وشريف سلامة وإخراج محمود كامل، وجسدت فيه شخصية فتاة تدعم صديقتها وتساندها في أزماتها وتمنحها طاقة إيجابية كبيرة.