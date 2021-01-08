علي ربيع.. «زومبي على جنبي»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد علي ربيع لتصوير فيلمه الجديد «زومبي على جنبي»، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وينتمي للطابع الكوميدي والفانتازيا، ومن المقرر أن يشاركه محمد أسامة «أوس أوس» البطولة، ومرشح للعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وأكد ربيع على أن فكرة الفيلم مختلفة وجديدة على الشاشة، وتوقع أن يكون لها صدى جماهيري كبير، رافضا الإفصاح عن التفاصيل حتى تتم التعاقدات.

ويخوض علي سباق رمضان بمسلسل كوميدي أيضا لم يتم الاستقرار على اسمه، ويبدأ تصويره بالتوازي مع الفيلم خلال الأسابيع المقبلة، للانتهاء منه مع الموسم الرمضاني، ويتولى إخراجه معتز التوني.

وعبر ربيع عن سعادته بنجاح فيلمه «الخطة العايمة»، وقدم فيه شخصية لص كفيف، حيث حقق إيرادات معقولة في ظل ظروف أزمة كورونا، وقال إن سر نجاحه أنه كوميدي وتم طرحه في وقت يعاني فيه الجمهور من حالة نفسية سيئة بسبب أجواء كورونا.