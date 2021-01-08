«أسجارديا».. دولة تسبح في الفضاء

أحمد مراد (القاهرة)

من الفكرة والحلم يتحقق المستحيل، وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يعيشه العالم حالياً ليس من المستبعد أن ينتقل سكان الأرض للإقامة في الفضاء، وهو ما يهدف إليه مشروع دولة «أسجارديا» الفضائية.

في 12 أكتوبر من عام 2016، أعلن العالم الروسي، إيغور أشوربيلي، في باريس عن إقامة دولة أسجارديا الفضائية، ونصب نفسه رئيساً لها، ودعا مواطني شتى دول العالم للحصول على جنسية الدولة الفضائية، وأطلق على الشخص الذي يحمل هذه الجنسية لقب «أسجاردي».

وبحسب بيان التأسيس، تتمتع أسجارديا بالاستقلال عن أي دولة أو كيان على سطح الأرض، وأنها دولة لا تنتمي لكوكب الأرض، وأن لها كيانها الخاص، وعلمها المستقل، ونشيدها الوطني الفريد، وتخطط لإقامة مستعمرة بشرية في مدار على بُعد 200 ميل من سطح الأرض.

ويتعاون مع أشوربيلي مجموعة دولية من المهندسين وعلماء الفلك والمحامين ورجال الأعمال لتأسيس أول دولة في الفضاء، وجاءت هذه التسمية نسبة إلى مملكة الآلهة السماوية التي يرأسها الرب أودين، وفق الأساطير الشمالية الإسكندنافية.

وكان العالم الروسي بدأ هذه الفكرة بإطلاق مركز للأبحاث المستقلة في العام 2013، وفي العام 2014 بدأ المركز بإصدار مجلة فضائية دولية تسمى «روم» وترأس أشوربيلي تحريرها.

سكان من 200 دولة

بعد أقل من 40 ساعة من الإعلان عن قيام دولة أسجارديا، تقدم أكثر من 100 ألف شخص للحصول على جنسيتها من خلال موقعها الإلكتروني، وبعد ثلاثة أسابيع وصل عدد المتقدمين إلى نصف مليون شخص، من بينهم عدد من الشباب العرب.

ويقيم الحاصلون على جنسية الدولة الفضائية في أكثر من 200 دولة حول العالم، وهذا العدد يفوق عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ 193 دولة.

وتخطط الدولة الفضائية إلى أن يبلغ عدد سكانها نحو 150 مليون نسمة في غضون عشرة أعوام، وتسعى لجذب اثنين في المئة من سكان الأرض الأكثر إبداعاً.

من دون جيش

تعد المصادقة على دستور أسجاردیا من أهم وأبرز خطوات الانضمام إليها والحصول على جنسيتها، وينص دستورها على أنها أول كیان فضائي مستقل حر، ووحدوي، وقانوني، واجتماعي، وفوق الأعراق والطوائف، وهو أخلاقي، وعادل وسلمي، كما ينص على أنها دولة دون جيش، وتسعى إلى تحقيق أهداف سامية مثل ضمان الاستخدامات السلمية للفضاء، وإنشاء قاعدة علمية سلمية، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الأسجاردیین، وضمان حماية كوكب الأرض والبشرية جمعاء.

الجنسية للجميع

لا تحدد أسجارديا شروطاً صارمة للحصول على جنسيتها، حيث يستطيع أي شخص من أي جنس أو عرق أو دين أو وضع مالي أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية، ولكن يجب أن يكون العمر أكثر من 18 عاماً، وأن يمتلك بريداً إلكترونياً، ويمكن لأي شخص أن يصبح من مواطني أسجارديا عبر الإنترنت ودون أي مقابل مادي، فقط يحتاج للمصادقة على دستورها، ويستطيع المدانون السابقون الحصول على الجنسية، بشرط التبرئة من تهمهم.

أمة عائمة في الفضاء

لا تعترف هيئة الأمم المتحدة ولا أي دولة أخرى في العالم بـ «أسجارديا» بوصفها دولة، ولكن يطلق عليها من قبل اليونيسكو «الأمة العائمة في الفضاء». ويؤكد العالم الروسي، إيغور أشوربيلي، أن فريقه يعمل مع خبراء قانونيين لطرح هذه الفكرة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على اعتراف أممي رسمي بالدولة الفضائية.

لكن توجد عدة عقبات تحول دون الاعتراف الأممي بالدولة الفضائية، أبرزها عقبة معاهدة الفضاء الخارجي «OST» التي تدعمها نحو 110 دول، بما فيها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرهم، وتمنع هذه المعاهدة أي دولة من المطالبة بالسيادة في الفضاء.

أول خطاب رئاسي

في عام 2018، جرى تنصيب العالم الروسي، إيغور أشوربيلي، رئيساً لدولة أسجارديا الفضائية، وقال في خطاب تنصيبه أمام عدة مئات في قصر هوفبرغ، وهو مقر الأسرة الحاكمة السابق في فيينا: «هذا اليوم سيدون في سجلات أهم الأحداث في تاريخ البشرية، أسسنا كل فروع الحكومة، وبالتالي أستطيع أن أعلن بثقة ولادة أسجارديا أول بلدان البشرية المتحدة في الفضاء».

السنة 13 شهراً

وضعت دولة أسجارديا الفضائية تقويماً خاصاً بها، وبحسب هذا التقويم تضم السنة الأسجاردية 13 شهراً، ويبدأ أي شهر أو عام بيوم الأحد، وستحمل الأيام نفس التواريخ كل عام، ويسمى الشهر الثالث عشر «أسجارد»، وهو يقع بين يونيو ويوليو.

وتوجد 3 أيام عطلة معتمدة في تقويم الدولة الفضائية، وهي: 12 أكتوبر تاريخ ميلاد أسجارديا، و31 ديسمبر اليوم السنوي، و18 يونيو يوم الوحدة الوطنية.

قمر صناعي بحجم رغيف خبز

في نوفمبر من عام 2017، سجلت أسجارديا وجودها في الفضاء عبر إطلاق أول قمر صناعي تملكه، ويحمل اسم «أسجارديا-1»، وتم إطلاقه من مرفق الطيران التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» في فيرجينيا، وقد طورته شركة الطيران الأميركية الخاصة «نانوروك».

ويعد «أسجارديا-1» قمراً نانوياً بحجم رغيف الخبز، ويحتوي على قرص SSD بسعة 512 جيجابايت، ويحتوي على صور عائلية أرسلها نحو 18 ألف عضو في مشروع الدولة الفضائية.

دروع لصد هجوم الكويكبات

تهدف دولة أسجارديا في المستقبل إلى بناء قواعد فضائية ذات أحجام غير مسبوقة في الفضاء، ونشر دروع تحمي الأرض من أخطار الفضاء، مثل الكويكبات أو التوهجات الشمسية.

كما تخطط الدولة الفضائية لبناء سفن فضاء ذات جاذبية اصطناعية في الفضاء الخارجي، حيث يمكن للبشر أن يعيشوا فيها بشكل دائم.

محكمة وعملة وسفارات

بحسب البيانات الصادرة عن القائمين على فكرة مشروع الدولة الفضائية، فإن هناك مخططات لإنشاء محكمة فضاء عليا، وإقامة سفارات لها على كوكب الأرض، ومن المقرر أن يكون لها عملة خاصة بها، ويتولى إدارتها مصرف أسجارديا الوطني، فضلاً عن محطة إذاعية تحمل اسم «أصوات أسجارديا»، وهي أول محطة إذاعية أسجاردية على الأرض.