فرنسا تعدم مئات آلاف من البط إثر تفشي انفلونزا الطيور

أعلن جوليان دينورماندي وزير الزراعة الفرنسي، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت إعدام «مئات الآلاف» من البط في جنوب غرب فرنسا لمواجهة تفشي فيروس انفلونزا الطيور «شديد العدوى».

وقال دينورماندي إنه منذ ديسمبر «تم ذبح نحو 400 ألف بطة في مقاطعة لاند (جنوب غرب)، وسيتم ذبح مئات آلاف بشكل إضافي، هذا أمر أكيد» وذلك قبل زيارة لمربي طيور متضررين في هذه المقاطعة المعروفة بإنتاج كبد الإوز المسمن.

وأقر الوزير بأنه ليس بوسعه تحديد عدد البط الذي سيبقى من أصل خمسة ملايين من البط الموجود حاليا في مزارع هذه المقاطعة. وقال «هدفي هو الحفاظ على أكبر قدر ممكن (...) والهدف هو تخفيف العدد بشكل كبير لاحتواء الوباء».

وأضاف أن إعدام مئات آلاف من البط «أمر هائل للأسف، لكنه ليس كافياً»، موضحاً «يبدو أننا لم نتحرك بالسرعة الكافية».

وأكد دينورماندي أنه سيتم تعويض مربي الدواجن اعتبارا من الأسبوع المقبل.

رصدت سلالة «اتش 5 ان8» لانفلونزا الطيور المنتشرة أيضا في أماكن أخرى في أوروبا، لأول مرة في مزرعة بفرنسا في مطلع ديسمبر الماضي.



