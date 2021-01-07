سيلينا جوميز تبحث عن نفسها على «جوجل»

القاهرة (الاتحاد)

كشفت المغنية الأميركية الشابة سيلينا جوميز، أنها تبحث عن صورها على موقع البحث «جوجل» لتشاهد الملابس التي ارتدتها في المناسبات المختلفة.

واعترفت النجمة، البالغة من العمر 28 عاماً، بأنها تشعر أحياناً بالرعب من اختياراتها، وتجزع عندما تجد صورة ترتدي فيها ملابس «مروعة»، لكنها كانت تشعر في تلك اللحظة بأنها ملابس رائعة.

ونقل موقع «Iol»، عن سيلينا قولها، إنه أمر مزعج أن تكتشف متى أخطأت باختيار ملابس سيئة، لكن من الجيد أن يكون لديها القدرة على تصفح كتاب فوري لملابسها طوال العام الفائت، مصرة على أنها ترتدي ما يجعلها تشعر بالسعادة والراحة، وهذا كل ما يهمها.

وأوضحت مغنية «Lose You To Love Me» أنها من المستحيل تحديد أسلوب معين لاختيار ملابسها؛ لأنها تغير الأسلوب الذي تتبعه طوال الوقت، حيث إنها تحب التأنق وتجريب الأشياء الجديدة، لاسيما المستوحاة من الموسيقى، وتفضل الملابس اللامعة التي تبدو رائعة في الإضاءة.

وعلى الرغم من أن عام 2020 كان صعباً على الكثيرين، إلا أن سيلينا حققت النجاح بإصدار ألبومها الغنائي «نادر Rare» في بداية العام، والذي لاقى إقبالاً كبيراً.