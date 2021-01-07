6 أساليب خاطئة تضر بشرتك

ترجمة: عزة يوسف

كشف خبراء الجلدية عن أن بعض الأساليب التي تمارسها المرأة معتقدة أنها الأنسب للعناية ببشرتها، قد تلحق الضرر بها أكثر من نفعها.

وحذروا من أنك إذا كنت تغيرين مستحضرات التجميل كثيراً، قد ينتهي الأمر إلى إتلاف بشرتك، لأنها غير مهيأة للتكيف مع المكونات المختلفة للمنتجات بسرعة، حسب موقع «Times of India».

مقشر الوجه

بشرة الوجه حساسة للغاية، لذلك إذا استخدمت مقشر الوجه بشكل يومي، فإنه يؤدي إلى فتح المسام والظهور بمسام واسعة، كما يؤدي الفرك اليومي إلى إزالة الطبقة الواقية للجلد.

مزيل المكياج

يؤدي عدم استخدام مزيل المكياج إلى عدم تنظيف البشرة بشكل كافٍ، وتسد بقايا المكياج المسام، وتبدو بشرتك أكبر سناً.

غطاء الوسادة

يمتلئ غطاء الوسادة بجزيئات الغبار والأوساخ بما يضر بشرتك وشعرك بشدة؛ لذلك لا يجب استخدامه لأكثر من أسبوعين دون استبداله.

«التونر»

يؤدي «التونر» إلى استعادة توازن درجة الحموضة في بشرتك، بما يعني أن الاستغناء عنه لا يجهز البشرة لوضع المكياج.

البودرة

على الرغم من أنها تساعد في إزالة لمعان الوجه، إلا أنه لا يجب وضع الكثير من البودرة، لأنها سوف تسد المسام، وتؤدي إلى ظهور حب الشباب.

غسل الوجه

إذا غسلت وجهك قبل غسل شعرك أثناء الاستحمام، ستبقى منتجات تنظيف الشعر على وجهك، وقد تسبب تهيجاً أو احمراراً لبشرتك، لذلك تأكدي من غسل وجهك جيداً كآخر خطوة في الاستحمام.