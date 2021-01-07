تدوير الملابس.. يحد من التلوث البيئي

أبوظبي (الاتحاد)

الموضة المتسارعة، والشراء المتهور وغير المحسوب، يدفع الكثيرين إلى اقتناء ملابس عديدة، منها ما يتم استعماله مرة واحدة، ثم يتم الاحتفاظ بها في خزائنهم، مما يؤدي إلى تراكم أنواع كثيرة من الأزياء التي نجدها نهاية المطاف في مكبات النفايات، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التلوث.

وقفة جادة

كثيراً ما تحتار النساء عند إعادة ترتيب الخزائن، حيث تجمع الملابس في محاولة للاحتفاظ بها، وبعد مدة تحاول التخلص منها، بعد تراكم أنواع عديدة منها على مدار السنوات، هذا الأمر يستدعي وقفة جادة للحد من التلوث الناجم عن الملابس التي يتم التخلص منها بعد الاحتفاظ بها لمدة طويلة، وذلك من خلال إعادة استغلال الملابس بهدف التقليل من نسبة التلوث البيئي والاحتباس الحراري، والحد من تكاثر البكتيريا والميكروبات، وتوفير مبالغ مالية، والحد من استنزاف المصادر الطبيعية.

إعادة التدوير

ومن طرق إعادة استعمال الملابس، يمكن تقييم ما نتوفر عليه من ملابس غير مستخدمة مدة طويلة، والتي نرغب في التخلص منها، أو تغيير قطع الملابس إلى شكل آخر أو إعادة ارتدائها من قبل أحد أفراد العائلة، هذا الأمر يجعل الكثير من الناس يفكر في تدوير الملابس أو إعادة استعمالها.

ومن أبرز أفكار إعادة تدوير الملابس، التبرع بها للجهات المختصة وعدم التخلص منها في مكبات النفايات، أو إعادة استخدامها كأقمشة ستائر للنوافذ، والأغطية، أو التبرع بها للمحتاجين، فأكثر من 70 % من سكان العالم يستخدم الملابس المستعملة، فلتكن هذه الملابس سبباً لجلب الابتسامة على وجوه المجتمعات الأقل حظاً، فالعديد من الجمعيات الخيرية المحلية في الدولة تسهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة، عبر توفير الحاويات وصناديق جمع الملابس المستعملة.

مخاطر الجينز

وتعد بعض أنواع الجينز الأكثر رواجاً، من أشد الأقمشة ضرراً على البيئة، إذ تلوث صبغات القماش المسطحات المائية، وتدمر الحياة البحرية، وتلوث مياه الشرب، ويُصنع بعض الجينز الضيق «ليكرا على سبيل المثال» من أقمشة اصطناعية مرنة مستخرجة من البلاستيك، يكون من الصعب إعادة تدويرها، ومن ثم يتضاعف تأثيرها على البيئة.

وذكرت شركة «ليفي شتراوس» للجينز أن سروالاً واحداً من مصنعها ينتج ما يعادل 33.4 كيلوغرام من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويأتي ثلث هذه الانبعاثات من عملية إنتاج القماش، وثمانية في المئة من القص والخياطة، و16 في المئة من التعبئة والنقل والبيع، و40 في المئة من استخدامات المستهلك، مثل غسيل الجينز والتخلص منه في مكب النفايات، لهذا يفضل إعادة استخدامه أكثر من مرة أو التبرع به للجمعيات الخيرية حتى يتم استخدامه مرات عديدة، كما ينصح المهتمون بالبيئة بتحويل بعض التيشرتات الملونة أو القمصان البيضاء إلى أعمال فنية.