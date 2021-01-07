الطعام المنزلي يعزز المناعة

القاهرة (الاتحاد)

أوضحت أخصائية التغذية الهندية مانجاري شاندرا، أن تناول الطعام النظيف المطهي في المنزل يُرادف الحياة الصحية، ويعمل على بناء المناعة.

وقالت مانجاري: إن المناعة تعتبر الدرع الوحيد الأكثر فعالية ضد الوباء، لذلك حاولت في كتابها الجديد «Eat Up Clean Up»، أن تسلط الضوء على الحاجة إلى المزج بين حكمة الطعام التقليدية وعلوم التغذية الحديثة من أجل صحة الجسم والعقل.

ووفقاً للخبيرة، فإن اتباع نظام غذائي بجانب ممارسة النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في معالجة نقص التغذية.

وذكر موقع «Indian Express»، أن مانجاري تركز في كتابها على ضرورة تناول طعام طبيعي وصحي ومطبوخ في المنزل، وتجنب الأطعمة المحملة بالمواد الكيميائية، والتي تسمى «المصنعة»، والتركيز على الفواكه والخضراوات.

وأضافت أنه من المهم أن يدرك الشخص العادي أن الأطعمة مثل السمن الطبيعي والمكسرات والبذور والخضراوات والبقول والبيض، توفر له الدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات الجيدة، وكل ما يحتاجه إضافة بعض الأعشاب والتوابل.

وأوضحت الخبيرة أن اتباع نظام غذائي طبيعي غني بالدهون الجيدة مع انخفاض الكربوهيدرات يحسن التمثيل الغذائي، ويساعد على خسارة الكيلوجرامات الزائدة، إلا أن السكر ضار بصحتنا.

وقالت إن خلايا الدم البيضاء تشكل دفاع الجسم ضد الميكروبات، وتساعد في بناء المناعة، وتأتي فيتامينات C وD ومضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة على أول القائمة لتقوية المناعة.